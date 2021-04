Le auto per neopatentati più vendute

Quali sono le vetture scelte da chi ha appena preso la patente?

Di solito si tratta di veicoli di modeste dimensioni, di piccola cilindrata e con un numero limitato di cavalli.

Infatti, l’articolo 117 del Codice della Strada, che definisce quali sono le caratteristiche di un’auto per neopatentato, stabilisce che il rapporto fra peso e potenza non deve superare i 55kW per tonnellata e la potenza del mezzo non deve comunque superare i 70kW, ovvero i 95 cavalli.

Si tratta di regole precise, da rispettare assolutamente per chi ha preso la licenza di guida da meno di un anno. Per cui ogni persona che deve comprare una vettura, nuova o usata che sia, deve stare attento a questi parametri. Ne consegue che le auto più guidate da chi ha appena superato l’esame di guida sono per lo più utilitarie e citycar.

Ma chi vince la classifica delle auto usate per neopatentati più vendute online? brumbrum ha stilato la classifica delle vetture più vendute online in Italia idonee per neopatentati nell’ultimo anno.

avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum, l’Osservatorio interno di rilevazioni e indagini statistiche online in ambito automotive. La classifica parla chiaro e Fiat Panda è la più acquistata in rete.

Panda e 500 le più amate

Sia nel mercato del nuovo che in quello delle auto usate online, Fiat Panda è sempre una delle più comprate dagli italiani. La piccola utilitaria di casa FCA vince di pochissimo su un’altra famosissima vettura italiana: la 500. È quindi un dominio di casa Fiat: insieme queste due vetture rappresentano oltre il 20% degli acquisti di auto in rete per neopatentati.

Terzo posto, ma molto staccata dalla prime due della classifica, per Lancia Ypsilon. L’unica superstite di casa Lancia batte di due punti percentuali un’altra storica auto nostrana, ormai fuori produzione: Fiat Punto.

La prima straniera è Volkswagen Polo che si aggiudica il quinto posto, davanti all’unica vettura non utilitaria/citycar nella top ten: Fiat 500L. Chiudono la classifica quattro regine del mondo del segmento B: Citroen C3, Renault Clio, Ford Fiesta e Opel Corsa.

Quanto si spende per una vettura per neopatentati?

Contando che quasi l’80% di vetture per neopatentati acquistate su internet sono utilitarie e citycar, solo il 4% degli italiani compra a più di 15.000 euro, l’altro 96% naturalmente spende meno. Di questo, il 75% acquista pagando meno di 10.000 euro, il restante 21% tra i 10 e i 15.000 euro.

Benzina il più venduto, automatico al 6%

Diamo infine uno sguardo a motorizzazioni e cambio, dove non ci sono grosse sorprese. Per queste tipologie di vetture l’alimentazione più venduta è sempre il benzina con il 48% del mercato. Il diesel è staccato di oltre 14 punti percentuali. Terzo posto per il GPL con il 10%, quarto il metano che batte l’ibrido di un soffio. Numeri ancora irrisori per l’elettrico.

Per quanto riguarda la trasmissione, la quota di mercato del cambio manuale si attesta al 94%. È quasi stupefacente il 6% per la trasmissione automatica: si tratta della prima auto guidata, il cambio manuale rappresenterebbe sicuramente la scelta più logica. Detto questo, guardando anche alle cifre spese, parliamo di vetture che fanno del costo basso la loro maggiore arma e un cambio automatico aumenterebbe in maniera sensibile il loro prezzo di mercato.