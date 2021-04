La Volkswagen ID.4 è World Car of the Year 2021

La World Car of the Year 2021 è una Volkswagen: il nuovo SUV 100% elettrico ID.4 ha prevalso sulle altre candidate provenienti da tutto il mondo.



I World Car Awards sono assegnati da oltre 90 giornalisti di 24 Paesi, che eleggono le migliori innovazioni sul mercato mondiale dell’auto.

La giuria ha apprezzato la sostenibilità ambientale delle zero emissioni locali, oltre alle caratteristiche innovative della ID.4, come per esempio l’head-up display a realtà aumentata. Questo sistema è in grado di proiettare informazioni importanti sul parabrezza, quali le indicazioni di svolta del sistema di navigazione. Il guidatore vede le informazioni in forma tridimensionale, a una distanza apparente compresa tra tre e dieci metri davanti all’auto. Ciò significa che la proiezione è perfettamente integrata con il mondo reale esterno. Quando il cruise control adattivo ACC o il sistema di assistenza alla guida Travel Assist sono attivi, il veicolo che precede la ID.4 viene evidenziato con un contrassegno luminoso dall’head-up display, così da segnalare il mantenimento della distanza di sicurezza.

La ID.4 crea nuovi riferimenti anche in materia di digitalizzazione. In questo senso, l’auto riceve regolari aggiornamenti over-the-air. La Volkswagen è la prima marca nel segmento di volume a offrirli, a partire dalla prossima estate. In questo modo, la vettura è sempre aggiornata all’ultima evoluzione del software.

Con la vittoria alla 17° edizione dei World Car of the Year Award della ID.4, la Volkswagen prosegue la sua storia di successi in questo premio; un apprezzamento che si riflette anche nell’accoglienza ricevuta dall’auto presso la stampa specializzata e i Clienti. La Volkswagen prevede di consegnare circa 150.000 ID.4 in tutto il mondo quest’anno. L’innovativa gamma elettrica ID. è un elemento chiave della strategia ACCELERATE della Volkswagen, che prevede l’introduzione sul mercato di almeno un modello 100% elettrico l’anno.

A causa della pandemia da coronavirus, la cerimonia di premiazione dei World Car Awards 2021 si è tenuta in forma digitale. La registrazione è disponibile sul canale ufficiale YouTube World Car TV.

I modelli Volkswagen vincitori dei World Car Awards

2009: Golf (World Car of the Year)

2010: Polo (World Car of the Year)

2012: up! (World Car of the Year)

2013: Golf (World Car of the Year)

2021: ID.4 (World Car of the Year)