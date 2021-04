La nuova Jaguar F-TYPE R-Dynamic Black

L’esclusiva Jaguar F-TYPE R-Dynamic Black: enfatizza lo splendido design senza tempo della sportiva Jaguar attraverso equipaggiamenti aggiuntivi disponibili di serie sia sulla versione Coupé che sulla Convertible

Ancora più desiderabile: Black Pack, cerchi in lega da 20 pollici in nero lucido e possibilità di scelta tra le colorazioni Santorini Black, Eiger Grey o Firenze Red, che accentuano la forma intrinsecamente spettacolare della F-TYPE

Lussuosi interni incentrati sul guidatore: esclusivo abitacolo “1+1” arricchito da sedili Performance in pelle Windsor a 12 regolazioni, disponibili in colore Ebony con cuciture Light Oyster o nella variante cromatica Mars con cuciture Flame Red e rivestimento del cielo in tessuto scamosciato

Splendidi dettagli: motivo ispirato allo storico monogramma Jaguar utilizzato per le cuciture dei rivestimenti dei sedili, delle portiere e per la goffratura del rivestimento in tessuto scamosciato del quadro strumenti

Motori potenti e raffinati: unità quattro cilindri Ingenium da 300 CV e V8 sovralimentata da 450 CV, disponibili con trazione posteriore e integrale e trasmissione “Quickshift” a 8 velocità in grado di offrire eccezionali prestazioni e un grande coinvolgimento per il guidatore

Ordinabile fin da subito e configurabile sul sito jaguar.it, la F-TYPE R-Dynamic Black ha un costo di 78.410€, mentre il resto della gamma viene offerta ad un prezzo di partenza di 66.380€.

Le caratteristiche della Jaguar

Le proporzioni perfette e la coinvolgente bellezza della F-TYPE assumono ora delle forme ancora più distintive.

I nuovi modelli R-Dynamic Black incrementano ulteriormente la purezza e la presenza scenica che da sempre contraddistinguono la sportiva Jaguar. Disponibili con motorizzazioni quattro cilindri da 300 CV e V8 da 450 CV sia in versione Coupé che Convertible* R-Dynamic, questi esclusivi modelli offrono delle specifiche migliorie e degli interni ancora più lussuosi e pregiati.

La forma pura e scolpita della F-TYPE è stata accentuata attraverso l’adozione del Black Pack e di cerchi in lega da 20 pollici a cinque doppie razze con finitura in nero lucido. Conosciuti con il nome di “Style 5039”, questi cerchi non vengono offerti su nessun altro modello della gamma. Per un perfetto completamento estetico, sono disponibili tre varianti cromatiche metallizzate per la carrozzeria: Santorini Black, Eiger Grey o Firenze Red.

L’abitacolo “1+1” incentrato sul guidatore avvolge gli occupanti con i suoi lussuosi e pregiati materiali. I sedili Performance dalla forma slanciata, consentono 12 diverse regolazioni e sono rivestiti in pelle Windsor, offerta nella colorazione Ebony con cuciture a contrasto Light Oyster o in quella più sportiva Mars con cuciture Flame Red. L’impuntura a monogramma, splendidamente realizzata, che adorna il rivestimento delle portiere, rappresenta solo uno dei raffinati dettagli in grado di esaltare il senso di esclusività a bordo della F-TYPE.

Come per l’esterno dell’auto, anche l’abitacolo incentrato sul guidatore si è evoluto attraverso un’espressione più pura dell’eleganza e delle prestazioni della vettura. Grazie ad un ulteriore perfezionamento della rinomata maestria artigianale britannica e con l’aggiunta di discreti e preziosi dettagli, il senso generale del lusso e della sportività della vettura è stato notevolmente implementato.

Lo stesso disegno monogrammatico è stato utilizzato per la goffratura del rivestimento in tessuto scamosciato per l’Interactive Driver Display da 12,3 pollici, mentre altre finiture di pregio includono le levette del cambio nel volante in alluminio satinato, un rivestimento del cielo in tessuto scamosciato e soglie d’ingresso con la scritta Jaguar illuminata.

I raffinati, potenti e reattivi propulsori della F-TYPE R-Dynamic Black sono abbinati a trasmissioni Quickshift ad 8 velocità, che consentono anche una totale gestione manuale attraverso il selettore SportShift o tramite le levette poste sul volante.

Disponibile esclusivamente con la trazione posteriore, il motore 2.0 litri Ingenium quattro cilindri turbocompresso da 300 CV genera una coppia massima a partire dai 1.500 giri/min., che assicura un’eccezionale risposta dell’acceleratore a qualsiasi regime di percorrenza. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e una velocità massima di 250 km/h, questa unità offre tutte quelle prestazioni che ci si aspetta da una F-TYPE.

Il 5.0 litri V8 sovralimentato da 450 CV è stato sviluppato per offrire prestazioni esaltanti e coinvolgenti, che vengono assicurate da una coppia massima di 580 Nm erogata a partire da 2.500 giri/min. Questa motorizzazione è disponibile in abbinamento alla trazione integrale con Intelligent Driveline Dynamics o, per i puristi, alla classica trazione posteriore. Entrambe le unità da 450 CV, che accelerano da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e raggiungono una velocità massima di 285 km/h, sono equipaggiate con un differenziale posteriore elettronico attivo che ne ottimizza la trazione.

I propulsori da 300 CV e 450 CV sono disponibili anche su altri modelli F-TYPE, ma per ottenere i massimi livelli di prestazioni su ogni superficie e in ogni condizione climatica a disposizione del cliente c’è la F-TYPE R. Offerto esclusivamente in abbinamento alla trazione integrale, questo modello è equipaggiato con il motore V8 sovralimentato che eroga una potenza massima di 575 CV e una coppia di 700 Nm, che consentono alla vettura di raggiungere i 100 km/h in appena 3,7 secondi e una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h.

I modelli F-TYPE R e P450 sono equipaggiati di serie con il sistema Jaguar Adaptive Dynamics dotato di Configurable Dynamics. Utilizzando ammortizzatori a variazione continua con controllo elettronico, l’Adaptive Dynamics ottimizza sia il comfort alle velocità ridotte e sia il controllo alle velocità più elevate, mentre il Configurable Dynamics permette al guidatore di personalizzare a proprio piacimento le impostazioni riguardanti la rigidità delle sospensioni, il peso dello sterzo, la risposta dell’acceleratore e i cambi di marcia. Tutte le F-TYPE quattro cilindri da 300 CV utilizzano ammortizzatori monotubo passivi, specificatamente calibrati per offrire la guidabilità e la maneggevolezza che rendono il carattere di questa auto davvero unico.

I clienti che sceglieranno una qualsiasi F-TYPE con propulsore V8 beneficeranno della funzione Quiet Start: le valvole di bypass ad azionamento elettrico nel silenziatore posteriore rimangono chiuse fino a quando, sotto carico, non verranno sollecitate ad aprirsi. In alternativa, è possibile disabilitare il Quiet Start selezionando il Dynamic Mode o premendo il pulsante di commutazione scarico prima di avviare il motore.

La gamma F-TYPE Model Year 2022

La gamma F-TYPE Model Year 2022, che viene costruita nello stabilimento Jaguar di Castle Bromwich nel Regno Unito, nel mercato italiano è composta da:

F-TYPE Coupé e Convertible:

2.0 litri quattro cilindri da 300 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore

F-TYPE R-Dynamic Coupé e Convertible:

2.0 litri quattro cilindri da 300 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore

5.0 litri V8 da 450 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore o integrale

F-TYPE R-Dynamic Black Coupé e Convertible:

2.0 litri quattro cilindri da 300 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore

5.0 litri V8 da 450 CV, trasmissione Quickshift, trazione posteriore o integrale

F-TYPE R Coupé e Convertible: