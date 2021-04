Kosovo, Vjosa Osmani eletta presidente

Nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero e dei tutor di Detto Fatto, il programma in onda tutti i...

“Congratulazioni al presidente Vjosa Osmani per la sua elezione – ha twittato anche il commissario Ue all’allargamento, Oliver Varhelyi – L’Unione europea è impaziente di lavorare con il nuovo presidente, il nuovo governo e il parlamento per portare avanti l’agenda europea e le riforme correlate, nell’interesse del popolo del Kosovo. La prosecuzione del dialogo con Belgrado è fondamentale”.

“Congratulazioni a Vjosa Osmani per la sua elezione a presidente del Kosovo. L’Ue continua a supportare il Kosovo nel suo percorso di integrazione nell’Unione europea. Con le nuove istituzioni in atto, il Kosovo può ora concentrarsi fermamente sulle riforme necessarie e sul dialogo agevolato dall’Ue” ha scritto su Twitter l’alto rappresentante Ue Josep Borrell.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: Cookie Policy