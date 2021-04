King Kong il singolo di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria: esce il 23 aprile su tutte le piattaforme musicali un brano inedito dal titolo “King Kong”. Testo e musica di Gennaro Cosmo Parlato e Alessandro Graziani. Prodotto per la Melody Records da Corrado Ferrante e Michelangelo Tagliente. Distribuito da Believe Music International.

Ex parlamentare, ancora oggi in prima linea per i diritti Lgbt. Artista poliedrica, ha partecipato negli anni a molti programmi televisivi.

Ha vinto L’isola dei Famosi, cosi come la prima puntata di Tale e Quale Show, dove ha interpretato Ghali, e tanti altri artisti. Ad oggi opinionista di punta in Rai e Mediaset.