Kilimangiaro: la puntata del 4 aprile

Puntata speciale del Kilimangiaro” per la Pasqua con le immagini più rappresentative della festività nel mondo, in onda domenica 4 aprile, alle 16.30 su Rai3.

Tra gli ospiti di Camila Raznovich oltre al geologo Mario Tozzi, Flaminia Gennari Santori, direttrice delle Gallerie Nazionali Barberini e Corsini, guida d’eccezione alla scoperta di palazzo Barberini.

Tornerà anche la biologa marina Maria Sole Bianco che spiegherà come pesci di specie diverse collaborino per sopravvivere mentre l’alpinista Hervé Barmasse parlerà di scalate ed esplorazioni in solitaria. Tanti i documentari declinati nei vari sapori del programma: K Natura, K Avventura, K Paradisi, K Storie, e K Meraviglie.