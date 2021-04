Juve-Parma 3-1, rimonta bianconera e 3 punti Champions

La Juventus batte il Parma per 3-1 e riprende la corsa verso la qualificazione in Champions League. Il Parma passa in vantaggio al 25′ con una perfetta punizione da 20 metri che scavalca la barriera -con Ronaldo immobile- e beffa Buffon. La Juve ribalta la sfida a cavallo dell’intervallo con la doppietta di Alex Sandro. Al 43′ il brasiliano, dopo una sponda di DeLigt, controlla e spara di sinistro dal cuore dell’area: 1-1. Al 47′, l’esterno è puntuale all’appuntamento sul secondo palo per spingere in rete di testa il pallone del 2-1. Il match si chiude virtualmente al 68′, quando DeLigt firma il 3-1 con un imperioso stacco di testa. La Juve, con 65 punti, sale al terzo posto, ad una sola lunghezza dal Milan. Il Parma, sempre penultimo a 20, è con un piede e mezzo in Serie B.