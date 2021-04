Jaguar presenta la nuova I-Pace Black

Grazie al suo straordinario design, la Jaguar I-PACE ha ottenuto molteplici riconoscimenti e vinto numerosi premi in tutto il mondo. Ora, il fascino del performante SUV Jaguar interamente elettrico, è stato ulteriormente implementato grazie alla nuova I-PACE Black.

Le caratteristiche



– L’esclusiva I-PACE Black: esalta il pluripremiato design del performante SUV Jaguar interamente elettrico attraverso aggiuntive dotazioni di serie

– Black Pack implementato: finiture Gloss Black applicate alle calotte degli specchietti retrovisori esterni, alla griglia e alla cornice della griglia, ai bordi dei finestrini laterali e ai badge posteriori

– Ancora più desiderabile: tetto interamente panoramico, vetri oscurati e cerchi da 20 pollici con finitura Gloss Black che risaltano in modo discreto l’estetica e la personalità della I-PACE

– Interni lussuosi e spaziosi: sedili sportivi in pelle Ebony e inserti in Gloss Black abbinati ad un rivestimento del cielo in color Ebony

– Prestazioni elettrizzanti: batteria da 90 kWh che eroga una potenza di 400 CV e 696 Nm di coppia istantanea, in grado di far accelerare la vettura da 0 a 100 km/h in soli 4,8 secondi

– Tutta l’autonomia di cui si necessita e una ricarica domestica semplificata: fino a 470 km di autonomia (ciclo WLTP) con una singola ricarica e fino a 53 km di autonomia all’ora (ciclo WLTP) utilizzando una wall box da 11 kW a corrente alternata o una fornitura trifase