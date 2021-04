Italia-Usa, a Washington bilaterale Di Maio-Blinken

Luigi Di Maio ha incontrato al dipartimento di Stato a Washington il segretario di Stato Antony Blinken. “Tanti i dossier da portare avanti – aveva anticipato il ministro degli Esteri prima dell’incontro – dalla cooperazione in campo scientifico per affrontare al meglio la campagna vaccinale, alla Libia, agli stravolgimenti climatici”. A quanto si apprende, al bilaterale tra Di Maio e Blinken, durato oltre un’ora, ha partecipato anche John Kerry, inviato speciale del presidente Joe Biden per il clima. Di Maio è il primo ministro degli Esteri a incontrare Blinken in USA.

In precedenza, Di Maio aveva avuto un incontro virtuale con Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergies and Infectious Diseases (Nih) e consigliere medico del presidente Joe Biden. Al centro del colloquio, la cooperazione bilaterale in ambito vaccinale e scientifico e le terapie anti-covid.

Secondo il programma, nel pomeriggio alle 16 (le 22 in Italia), il ministro degli Esteri incontrerà a Villa Firenze, residenza dell’ambasciatore d’Italia, alcuni esponenti dei principali think tank Usa: Karen Donfried, presidente di German Marshall Fund; John Allen, presidente di Brookings; e Frederick Kempe, presidente dell’Atlantic Council.