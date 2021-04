FUJIFILM presenta la nuova instax mini 40

FUJIFILM annuncia la instax mini 40, la nuova fotocamera istantanea analogica dal design classico e una nuova mini pellicola “Contact Sheet”, che imita l’aspetto di un classico provino a rullino.

Fujifilm instax mini 40 sarà disponibile dal 21 aprile 2021 a un prezzo al dettaglio suggerito di € 99,99 iva inclusa.

Grazie al suo peculiare design, classico e dalle finiture nero e argento, mini 40 si adatta perfettamente tra le mani di un utente più adulto e ricercato.

Strizza l’occhio all’universo femminile, ma al contempo il suo stile attrae la fantasia di scatto della platea maschile che trova in questa fotocamera appartenenza di genere per esprimere il proprio io, la propria visione.

Le caratteristiche principali di instax mini 40 includono:

Funzione di esposizione automatica, per immagini migliori in qualsiasi momento della giornata

La funzione di esposizione automatica rileva automaticamente il livello di luce ambientale quando si preme il pulsante di scatto, così da ottimizzare la velocità dell’otturatore e la potenza del flash in base all’ambiente circostante. Consente di scattare foto di alta qualità, anche a chi si approccia per la prima volta alla fotografia istantanea.

Modalità selfie per selfie più facili e veloci

Gli utenti possono attivare la modalità Selfie, perfetta per scattare selfie e primi piani, semplicemente estraendo l’obiettivo dopo aver acceso la fotocamera. Ciò rende più facile che mai scattare selfie e foto ravvicinate.

Film instax mini “Contact Sheet”

Al lancio di instax mini 40 si accompagna anche la mini pellicola istantanea “Contact Sheet”. In omaggio alla classica fotografia su pellicola, “Contact Sheet” simula l’aspetto del provino di un fotografo quando le strisce di pellicola elaborate vengono “stampate a contatto”. Come per tutte le pellicole instax, “Contact Sheet” sarà disponibile in pack da 10 scatti.

Fujifilm instax mini 40 si inserisce in una gamma divertente e versatile di fotocamere istantanee instax e stampanti per smartphone.

Specifiche di prodotto instax mini 40

Film FUJIFILM instax mini instant film (venduti separatamente) Obiettivo 2 componenti, 2 elementi, f = 60 mm, 1:12.7 Mirino Mirino a immagine reale, 0.37x con spot di destinazione Modalità di scatto 0.3m-∞ Modalità selfie (0.3 m – 0.5 m) Otturatore Otturatore elettronico programmato, da 1/2 a – 1/250 sec. Sincronizzazione lenta per condizioni di scarsa illuminazione Controllo esposizione Automatico Lv 5.0 – 14.5, (ISO 800) Espulsione film Automatica Tempo di sviluppo film Approssimativamente 90 secondi (varia a seconda della temperature dell’ambiente circostante) Flash Flash a scatto costante (correzione automatica della luminosità), Tempo di ricarica: 6,5 secondi o meno (quando si utilizzano batterie nuove), Portata effettiva del flash: 0,3 – 2,7 m Auto spegnimento Dopo 5 minuti Specifiche batterie Due batterie alkaline AA (LR6) Capacità: Approssimativamente 10 instax mini film pack da 10 scatti Altro Contatore automatico dei film e finestra per verificare presenza pack pellicole Dimensione e peso 104 mm x 121 mm x 65 mm. 330g. (senza batterie, tracolla, e film pack) Superficie dello scatto 62mm×46mm** Misura pellicola 86mm×54mm**

* Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso

** Formato instax mini film CONTACT SHEET