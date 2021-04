Inglese per bambini online – ne vale la pena?

Da oltre un anno, la vita della maggior parte delle persone ruota intorno ad internet. Non c’è da stupirsi – è semplicemente più sicuro così. E più conveniente. Durante questo periodo, molte nuove attività sono apparse o hanno guadagnato popolarità. Tutto ciò che riguarda l’esercizio fisico a casa è diventato un argomento estremamente caldo. Una maggiore attenzione è stata data anche all’apprendimento online.

Non solo gli adulti possono imparare online. Ci sono anche molte offerte preparate specialmente per i più giovani. Una di queste è l’inglese per bambini online. Questa forma di istruzione ha molti vantaggi. Vieni a conoscerli tutti!

Quali sono i vantaggi dell’inglese per bambini online?

Il vantaggio principale dell’apprendimento dell’inglese per bambini online è la sua comodità. Soprattutto per i più piccoli. I bambini non devono lasciare lo spazio sicuro della loro stanza. Questo è anche un enorme vantaggio per i bambini timidi! Se possono studiare nella privacy della loro amata stanza, sicuramente romperanno la barriera linguistica più velocemente. Questa forma di lezioni è anche estremamente conveniente per il genitore. Non dovete perdere tempo a portarli a lezione, a stare negli ingorghi e a cercare un parcheggio. Si risparmia moltissimo tempo che potrete utilizzare in modo diverso. Passate queste decine di minuti con un buon libro, facendo esercizio o rilassandovi nel vostro modo preferito.

Inoltre, molte scuole che offrono lezioni di inglese online ti permettono di scegliere liberamente:

data e ora delle lezioni,

pacchetti,

programma,

insegnanti.

Una di queste scuole è Novakid. Lì, il genitore ha il pieno controllo su cosa e come il bambino impara. Può controllare il rapporto con gli insegnanti e utilizzare ulteriori aiuti didattici. E tutto questo sulla piattaforma della scuola, senza la necessità di scaricare alcun programma.

L’apprendimento a distanza significa anche risparmiare di denaro. Oltre al fatto che non si deve investire in benzina o parcheggio, di solito non c’è bisogno di comprare libri di testo o libri di lavoro aggiuntivi. Una piattaforma ben sviluppata fornirà tutto il necessario online. Se la vostra situazione rende temporaneamente difficile venire alle lezioni – potete interrompere l’apprendimento senza preoccuparvi che vostro figlio venga rimosso dal gruppo e debba iscriversi di nuovo. Il vostro bambino può tornare a imparare l’inglese online in qualsiasi momento.

Quando si sceglie una scuola di inglese online, vale la pena prestare attenzione al fatto che le lezioni si tengano in gruppo o individuali. La seconda opzione sarà molto meglio nella forma online. Nonostante nelle lezioni collettive sia possibile lavorare in gruppo e svolgere altre attività utili all’apprendimento, quando la lezione è online, questo diventa abbastanza scomodo. Pertanto, è meglio se la forma principale sia a tu per tu. I bambini timidi o introversi che trovano difficile essere attivi in un gruppo più grande ne trarranno grande beneficio.

Iscrivete vostro figlio a Inglese per Bambini Online oggi stesso e aiutatelo a raggiungere il successo!