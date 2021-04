Il volto di una medusa per sedurre, 3 giovani imprenditori lanciano la sfida

Progetti imprenditoriali in piena pandemia?

Tutto possibile. Le good news esistono ancora, per fortuna.

E parlano italiano. La buona notizia arriva da Milano, dove è nata Mood wines dall’idea di tre giovani e coraggiosi imprenditori della provincia di Pavia, che fanno fanno brillare l’Italia.

Loro sono Daniele Comini, Roberto Smoter e Driss El Faria (titolare di 25h holding società con la quale ha lanciato diversi brand di successo nel mercato del beverage italiano, definito guru dei brand).

Il Progetto mood è stato fin da subito sposato e sostenuto a 360 gradi da due Holding: la altlant3 e la h108. Un altro partner importante è il produttore col quale la società ha stretto una partnership: cantine Riondo SPA, importante realtà del panorama vinicolo italiano.

Il primo prodotto della linea mood wines è uno spumante brut millesimato che uscirà sul mercato a partire dalla prima metà di maggio, ma sono già in cantiere diverse altre linee di prodotto come il prosecco doc luminous, un’esclusiva ed innovativa bottiglia dal packaging luminoso.

Packaging innovativi ed esclusivi con un prodotto di qualità, un modello di business innovativo con focus verso il posizionamento social e online, eventi esclusivi in programma nei più esclusivi palcoscenici della penisola, collaborazioni con influencer e star del web..è con questi ingredienti che Mood ha l’obbiettivo di guadagnarsi un posto tra i player più importanti del settore a livello nazionale e internazionale.

Mood è un brand che esprime un modo di essere ed un modo di vivere, quello del mondo della notte, che vuole ricominciare a vivere, settore nel quale grazie ad anni di esperienza i tre ragazzo hanno avuto la possibilità di analizzare e studiare le esigenze del mercato.

Mood wines – prodotto unico nel suo genere – è una bollicina italiana dal packaging ricercato che appaga nel gusto e nell’estetica.

Un design accattivante giovane e di tendenza, non un semplice spumante ma un oggetto del desiderio che non passerà inosservato. In pratica èUn prodotto che nelle sue diverse vesti riuscirà a soddisfare le esigenze di ogni occasione.

Sulle bottiglie mood è raffigurato Il viso di medusa, una delle più famose creature mitologiche in una veste rivisitata, un volto che incarna la capacità di colpire e sedurre con astuzia, il potere di intrappolare con uno sguardo.