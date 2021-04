Oggi vi presentiamo il drink CORTESE HIGHBALL, di Luca Manni, bar manager del Move On di Firenze.

INGREDIENTI:

2,5 cl bourbon whisky

2,5cl scotch whisky

Zest di limone

Top di Scortese Pura Tonica

Bicchiere: Highball alto

Garnish: punta d’aneto e foglia di platano

PREPARAZIONE:

Raffreddare un bicchiere highball alto, scolare l’acqua in eccesso, versare i due whisky, il bourbon e lo scotch, spremere una scorza di limone sul bordo del bicchiere e colmare, versando delicatamente la Scortese Pura Tonica. Decorare appoggiando in cima al drink una profumata punta d’aneto e una foglia di platano.

IL DRINK:

Un twist, una rivisitazione del classico Whisky and Soda, con la sua magica semplicità. Il bar manager Luca Manni, parte dalla nota dolce del bourbon e la rende ‘impura’ grazie all’avvolgenza e profondità di uno scotch torbato. L’equilibrio di gusto è raggiunto, ma non basta. Passione, pura passione che giunge dagli occhi al cuore e coinvolge tutti i sensi è l’ingrediente di Manna e, per rendere folle il sogno, è necessario imparare a volare. Volare si può, unendo al drink la Scortese Pura Tonica, tonica italiana naturale, arricchita con tè verde e botaniche selezionate e con chinino estratto dalla corteccia di china, un retrogusto amaro, forte e deciso, che trova il perfetto mix con il drink e il sapore potrà così esplodere nella sua migliore performance.