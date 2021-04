Il distributore Technology BSA consiglia 140MP e 100-E: una perfetta combinazione di prodotti Rockwell Automation

Gli interruttori magnetotermici 140MP e i nuovi contattori 100-E insieme sono un buon abbinamento



SAN MARZANO OLIVETO (Asti), 22 Aprile 2021 – Gli interruttori magnetotermici serie 140MP di Rockwell Automation offrono protezione magnetica da cortocircuito e protezione termica da sovraccarico fino a 32 A. In combinazione con i nuovi contattori 100-E, sempre appartenenti al marchio Allen Bradley, creano avviatori a due componenti.

Technology BSA, distributore autorizzato Rockwell Automation nei territori del nord Italia, crede molto nel perfetto abbinamento tra i due prodotti anche dal punto di vista normativo, in modo particolare per chi utilizza le versioni in DC.

Funzionalità e caratteristiche degli interruttori magnetotermici 140mp Rockwell Automation



Se installiamo l’interruttore magnetotermico della serie 140MP di Rockwell Automation, non vi è più la necessità di avere più dispositivi di protezione dai cortocircuiti per ciascun circuito del motore, riducendo così lo spazio sul pannello, i tempi di installazione e cablaggio e i costi. Grazie a questo prodotto sarà possibile avere un solo dispositivo di protezione del circuito di derivazione per l’intero “gruppo”.

Questi dispositivi possono fornire diverse funzioni di controllo e protezione:

• consente la commutazione manuale (mezzi di controllo del motore)

• garantisce la protezione da sovraccarico (protezione termica)

• protegge da cortocircuito (protezione magnetica)

Gli interruttori magnetotermici 140 MP forniscono protezione da sovraccarico di classe 10A e rilevano la perdita di fase. Essi sono adatti per applicazioni monofase e trifase e hanno una funzione di sezionamento. Sono caratterizzati inoltre da un potere di interruzione a 400V fino a 100kA.

Completano il profilo le seguenti caratteristiche:

• 0,16 -32 A

• 200-690VAC

CONFIGURAZIONE PRODOTTO 140MP ROCKWELL AUTOMATION



140MP – (A) (3) (E) – xxx



(A) = Taglia del telaio: Frame A

(3) = Grado di interruzione: normale

(E) = Funzione: Termico regolabile / MPCB magnetico fisso

(xxx) = Corrente

A 0.10 – 1.0 escluso (esempio: A16 = 0.16 A)

B 1.0 – 10 escluso (esempio: B16=1.6 A)

C maggiore di 10 (esempio: C16 = 16 A)

Funzionalità e caratteristiche dei contattori 100-e Rockwell Automation



I contattori della serie 100-E Rockwell Automation sono ideali per risparmiare spazio sul quadro e sono disponibili in taglie da 9 a 2650. Sono conformi ai requisiti degli standard IEC, UL, CSA e RoHS e consentono un notevole risparmio di energia con ridotto consumo di potenza.

• Dimensioni compatte (DC=AC)

• VA di spunto ridotti fino al 68% e VA di regime fino al 75% rispetto alle bobine standard e non elettroniche

• Selezione semplificata con bobine CA e CC elettroniche ad ampio intervallo

• Fornisce contatti ausiliari a montaggio frontale e laterale

• È compatibile con relè elettronici di protezione motore

• Bobine ad ampio range (multitensione)

• Bobina in DC a basso assorbimento

• Antidisturbo integrati

• Morsetti delle bobine reversibili

• Previsti anche nella versione safety con contatti a guida forzata (tutti i contatti di potenza e ausiliari si muovono all’unisono e sono posti sul castelletto portacontatti)

• Certificazioni per il mercato globale (UL/CSA/Rina)

• Temperatura ambiente -40/+70 senza declassamenti

CONFIGURAZIONE DEI CONTATTORI 100-E ROCKWELL AUTOMATION



100-E (xx) (xx) (xx) (x)



(xx) = Taglia (9A, 12A, 18A, 26A, 32A, 38A, 40A, 52A, 65A, 80A, 96A)

(xx) = Voltaggio di controllo (12-20V DC, 24-60V AC/20-60V DC, 24-60V DC, 24-60V AC/20-60V DC, 48-130V AC/DC, 100-250V AC/DC, 250-500V AC/DC)

(xx) = Contatti ausiliari (N.O. 0/ N.C.0, N.O. 0/ N.C.1, N.O. 1/ N.C.0)

(x) = Opzioni (campo vuoto= single-pack, M= multi-pack)

I contattori 100-E Rockwell Automation sono disponibili come prodotti indipendenti, ma possono essere combinati con interruttori automatici compatibili e relè di sovraccarico per fornire sistemi di avviamento a due o tre componenti. Molte opzioni possono essere ottenute come avviatori aperti e chiusi preconfigurati con connessioni codificare a colori facili da cablare.

Technology BSA è distributore ufficiale di componenti per l’automazione industriale di alcuni tra i migliori marchi: Rockwell Automation, Phoenix Contact, Festo, Prosoft Technology, Cognex.

Approfondimenti

Sito ufficiale Rockwell Automation



Dove trovare questi prodotti: Technology BSA distributore Rockwell Automation

Comunicato stampa a cura di Iside Web (www.isideweb.com) e Bill eCommerce (bill-ecommerce.it)