Il display Samsung OLED Diamond

Samsung produce un gran numero di prodotti elettronici, da smartphone e dispositivi indossabili a TV e monitor.

Gli schermi per questi prodotti sono solitamente sviluppati dalla divisione display del marchio.

Samsung Display sviluppa diversi tipi di schermi, inclusi i pannelli OLED. Questi vengono utilizzati, tra le altre cose, per gli smartphone e i tablet di Samsung Electronics.

Sembra che, secondo le indiscrezioni di Letsgodigital, l’azienda abbia sviluppato un nuovo tipo di display OLED, che Samsung chiama anche Diamond OLED. Ciò è dimostrato da un marchio depositato dalla società nel Regno Unito.

Samsung Diamond OLED

Il 19 aprile 2021, Samsung Display ha depositato un marchio presso l’Intellectual Property Office (IPO del Regno Unito) per il nome “Diamond OLED“. L’applicazione è classificata come Classe 9. La descrizione è formulata in modo molto ampio; monitor per computer; display per smartphone; monitor televisivi; schermo di visualizzazione video; monitor tablet ‘.

A causa dell’ampia descrizione, non è chiaro a quale prodotto sia destinato questo schermo OLED rinnovato.

L’attuale gamma di Samsung non include TV o monitor OLED. Tuttavia, da tempo circolano voci secondo cui Samsung vuole cambiare quest’anno.

Secondo quanto riferito, la società sta sviluppando una TV e un monitor OLED QD .

Recentemente, The Elec ha annunciato che Samsung Display vuole iniziare la sua produzione di display TV QD-OLED a giugno. Si dice che la società abbia già inviato alcuni prototipi di pannelli OLED QD a Samsung Electronics. Ci sono anche piani per un prototipo di monitor QD-OLED. È del tutto possibile che la domanda del marchio Diamond OLED sia correlata a questi nuovi sviluppi.

Un’altra possibilità è che “Diamond OLED” venga utilizzato per i dispositivi mobili del marchio. Gli smartphone e i tablet Samsung sono attualmente dotati di un cosiddetto schermo AMOLED. Un display OLED su cui viene applicato uno strato aggiuntivo di transistor a film sottile (TFT). Samsung potrebbe avere una nuova variante migliorata in fase di sviluppo.

La parola “Diamond” è usata più spesso da Samsung. Si consideri, ad esempio, “Diamond Pixel”, introdotto nel 2013 per il Galaxy S4. I pixel secondari rosso e blu hanno una forma a diamante per ottenere i pixel per pollice (ppi) più elevati possibili.

L’anno scorso, Samsung Display ha pubblicato un video su un “display OLED pieghevole con Diamond Pixel”. Se il nome “Diamond OLED” abbia qualcosa a che fare con questo rimane sconosciuto per il momento.

I prossimi smartphone pieghevoli di Samsung sono attesi intorno a luglio, quando verranno annunciati i Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 . Finora, non si sa che questi telefoni pieghevoli avranno un nuovo tipo di display.

Sebbene ci siano ancora molti punti interrogativi attorno a questo marchio, è chiaro che Samsung Display è pienamente impegnato nello sviluppo di tecnologie di visualizzazione nuove e migliorate. Potremmo saperne di più sul display OLED Diamond nel prossimo futuro.

