I vip brindano con le bollicine colorate, da Fedez alla Cascella. E non solo…

E anche i vip brindano. Ora più che mai che qualcosa sta cambiando e la luce, in fondo al tunnel, si vede.

Un vero e proprio boom per lo spumante colorato. Tutto italiano. Unico nel suo genere. Ne parla anche “Fortune Italia“, il famoso mensile dedicato agli imprenditori.

In un pezzo a firma di Antonio Santamato viene raccontato il successo di Aviva Wines, che ancora una volta s’impone sul mercato nonostante le difficoltà. “Il successo di Aviva è straordinario – raccontano dal quartier generale milanese.

Ed è principalmente dovuto alla strategia di marketing che è stata messa in piedi. Abbiamo scelto di porci in modo differente con un tono vivace e un po’ irriverente.

E’ uno dei primi casi in Italia in. cui un brand totalmente sconosciuto e non legato ad alcuna multinazionale riscuota così tanto successo.

Abbiamo fatto un lavoro diretto sul consumatore finale senza sottostare alle regole dei grandi del mercato”.

Ed, infatti, le bollicine colorate piacciono ai vip: da Fedez a Karina Cascella, passando per Clizia Incorvaia.

Nelle storie instagram hanno spesso brindato con Aviva (omaggiando, tra l’altro, una start up tutta italiana).

Un modello di marketing molto chiaro, che è riuscito a far scalare la vetta alla start up: le bollicine colorate sono prime su Amazon. Si dice: best seller, proprio come i libri. Una posizione che riempie di orgoglio chi ha fondato la start up.

Ora l’azienda pensa a triplicare il fatturato raggiungendo i 10 milioni di euro nel 2021 (dopo aver chiuso l’anno scorso con 2 milioni di fatturato). Ma i numeri sono da capogiro anche per il sito web, che conta 1 milione di visualizzazioni.