Huawei, arrivano aggiornamenti di sicurezza

Mentre Huawei è impegnata a dare i tocchi finali al suo sistema operativo mobile Harmony OS, nato per far fronte al ban degli Stati Uniti nei confronti del brand cinese, ci sono interessanti novità all’orizzonte per i possessori di alcuni smartphone che hanno avuto fortuna anche in Italia, posizionandosi tra i device più apprezzati di questo ultimo anno.

Huawei, quali sono gli aggiornamenti di sicurezza

Si tratta di Huawei P30 Lite, PSmart + 2019 e y7P, che riceveranno molto a breve aggiornamenti di sicurezza destinati a irrobustire la gestione della privacy e dell’identità utente, rendendo meno vulnerabili gli smartphone a eventuali attacchi malware da parte di terzi, in particolare se sfruttano bug del sistema operativo per farsi largo nel dispositivo.

Nello specifico, elenchiamo qui di seguito cosa ci aspetta a seconda del modello da noi posseduto. Huawei P30 Lite riceverà EMUI 10.0.0, l’ultima build disponibile dell’interfaccia grafica creata dal produttore cinese, che include patch di sicurezza aggiornate al mese di febbraio, in attesa di un imminente aggiornamento alla 10.1 che dovrebbe arrivare a breve.

Huawei P Smart+ 2019 riceverà invece la build 10.0.0.183 comprensiva di patch di sicurezza Android di febbraio; mentre per ultimo Huawei Y7p riceverà la build 10.1.0.182, dotata delle patch di sicurezza aggiornate al mese di marzo 2021.

Potrà forse sorprendere alcuni utenti l’assenza di patch “funzionali”, ovvero dedicate al miglioramento di alcune caratteristiche specifiche dei dispositivi quali la fotografia, le modalità di scatto e di elaborazione delle immagini, oppure a lievi ritocchi al comparto multimediale: non è comunque escluso che possano seguire altre correzioni software nell’estate che verrà.

Come da prassi, ognuno di questi update raggiungerà i nostri dispositivi via OTA: i primi pacchetti d’aggiornamento sono già stati distribuiti a livello internazionale e sono pronti per l’installazione direttamente dal device, perciò ci aspettiamo a breve l’arrivo degli stessi anche in Italia.