House of Stars di Paramount Network è il branded podcast dell’anno

House of Stars di Paramount Network, il brand di ViacomCBS Italia presente sul 49 del digitale terrestre e sul canale Sky 158 in HD, è il miglior progetto di branded podcast del 2020.



A decretarlo una giuria di 40 manager di grandi aziende, presieduta da Andrea Ziella, Head of Marketing & Digital, Mattel Italy, per l’edizione 2021 del Branded Content & Entertainment Awards.

Un premio, il BC&A, destinato a progetti e contenuti editoriali di intrattenimento, informazione o educazione, prodotti o co-prodotti da un brand per comunicare i valori di marca e costruire relazioni di valore con il proprio pubblico.

E proprio in quest’ottica è stato realizzato House of Stars: l’obiettivo era quello di aumentare la popolarità del brand per raggiungere un target di utenti più giovani e avvicinarli a Paramount Network.

Sei puntate, sei film cult – come Ghostbusters – raccontati tra aneddoti e segreti. Un “dietro le quinte” realizzato in uno studio di doppiaggio e interpretato magistralmente da due dei più famosi doppiatori italiani: Giuppi Izzo – voce, tra le tante, di Meredith Grey e Bridget Jones – e Luca Ward – voce, tra le tante, del Gladiatore.

Ogni puntata della serie podcast ha seguito la programmazione del film su Paramount Network: un product placement naturale capace di creare un processo circolare, dall’ascolto alla visione. Una serie distribuita su tutte le principali piattaforme di podcasting, in maniera non convenzionale anche su Youtube e su alcune delle principali testate online dedicate al cinema e alla tv, creando di fatto una vera e propria strategia di comunicazione dei contenuti.

Per la sezione Media, sottosezione Audio, a cui afferiva la serie prodotta da Podcastory, il podio è stato assegnato sulla base di alcuni criteri di valutazione, ovvero la qualità del contenuto- intesa come capacità del progetto di intrattenere l’audience, tenendo conto dell’idea creativa e della qualità del crafting; e la valutazione dello storytelling di brand – ovvero la presenza del brand all’interno del contenuto con focus in particolare sulla strategia utilizzata dallo stesso.

“Sono molto orgoglioso di questo risultato”, afferma Davide Schioppa– Ceo di Podcastory. “Un premio che riconosce valore al merito e al duro lavoro che una start up è chiamata a fare. Per Podcastory trovarsi tra i colossi della pubblicità, tra tante agenzie storiche e blasonate, credo sia un po’ come una matricola che si trova a giocare la Coppa dei Campioni. E la nostra coppa l’abbiamo anche vinta. Chi l’avrebbe mai detto un anno fa? Voglio dedicare questo premio ai nostri clienti, a Paramount Network, che ci danno fiducia, ma soprattutto alla mia squadra di supereroi. Sono orgoglioso di tutte le persone che lavorano con Podcastory e per Podcastory tutti i giorni. Senza anche solo una persona tra questi splendidi giovani (e meno giovani) professionisti, tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Questo premio è loro“.

“Siamo davvero molto soddisfatti del premio vinto da Podcastory per la campagna House of Stars di Paramount Network. Per il nostro brand, che con House of Stars si posiziona come la casa delle stelle e delle grandi storie, cerchiamo sempre nuove strade e nuove opportunità di comunicazione per trasformare le nostre campagne in progetti unici e aiutarci a trasmettere i messaggi relativi alla programmazione in maniera coinvolgente. In Podcastory abbiamo trovato un partner che da subito ci ha supportato e ha prodotto con noi questo successo” afferma Micaela Lodrini, VP Marketing & Digital Engagement South Europe Hub di ViacomCBS.