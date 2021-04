Google Pixel 6: ecco le prime importanti novità

E’ appena iniziata la primavera e non vedremo il debutto del nuovo Google Pixel fino al prossimo autunno, ma come spesso succede nel mondo della tecnologia è possibile tracciare un primo ritratto del nuovo top di gamma di Big G con discreto anticipo sui tempi, grazie ad alcune indiscrezioni fresche di pubblicazione.

Google Pixel 6

Le prime news in merito al futuro Google Pixel 6 sono parecchio intriganti: la sesta generazione di Pixel potrà vantare un processore inedito, frutto della collaborazione della casa di Mountain View con la sempreverde Samsung. Un netto cambiamento di rotta rispetto al patto stretto con Qualcomm, che fino a oggi ha fornito con una certa continuità i chipset Snapdragon che hanno caratterizzato i Pixel.

I documenti che fanno riferimento a questa particolarità di Google Pixel 6 sono stati scoperti dal portale 9to5Google, di norma affidabile dal punto di vista dei leak e delle anticipazioni. Si fa riferimento, in particolare, al processore ‘Whitechapel’, nome in codice del componente progettato con la casa coreana. Non sono al momento disponibili benchmark sulle potenzialità oggettive del processore, segno che la collaborazione con Samsung è appena agli esordi.

Viene spontaneo pensare, inoltre, che il chipset di Google Pixel 6 presenterà alcuni punti in comune con i famosi Exynos, visto che Samsung utilizzerà senz’altro l’esperienza maturata con la costruzione degli stessi per dare vita ai Whitechapel. L’importante, ovviamente, è che sappiano costituire una sfida per gli Snapdragon di Qualcomm, in modo da segnare una vera evoluzione per la serie di smartphone Android.

Android stesso potrebbe dimostrarsi ancora più performante se adattato, col tempo, e ottimizzato per sfruttare tutte le risorse hardware offerte dal chipset in fase di progettazione: ci sono buoni motivi per pensare che Google Pixel 6 segnerà un punto di svolta permanente nel mondo degli smartphone di fascia alta, impressione che troveremo forse confermata il prossimo Settembre al debutto ufficiale del device.