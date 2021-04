E’ morto l’attore e regista barese Gianni Colajemma

E’morto Gianni Colajemma. L’attore e regista di Bari aveva 62 anni.

Fondatore del teatro Barium, è stato anche attore di cinema e regista di diversi cortometraggi.

Nel 2019 aveva vinto i Lifestyle Awards, premio “Stefano Mastrolitti”.

“Come Stefano, anche Gianni è legato alla propria terra, alle proprie origini e al proprio dialetto. E’ riuscito da solo, senza l’aiuto di nessuno, con la sua forza e la sua tenacia a portare Bari e il dialetto fuori dalle mura della città approdando a New York. Stefano e Gianni due baresi doc, ma fuori dal “comune”” – questa la motivazione per il riconoscimento conferitogli all’interno del teatro Barium.

Anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Colajemma.

Oggi questo maledetto virus si è portato via un altro pezzo della nostra città. Bari perde la risata calda e profonda di Gianni Colajemma, perde uno degli attori che hanno fatto la storia della comicità e del teatro popolare barese. Grazie di tutto quello che hai fatto per questa città, grazie per la tua arte e per la tua trascinante comicità. Grazie anche dei rimproveri che mi riservavi durante le nostre telefonate.Ciao Gianni, ci mancherai.