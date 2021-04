George Floyd, processo: giuria ha raggiunto verdetto

La giuria del processo per l’omicidio di George Floyd ha raggiunto il verdetto. Lo riferiscono i media americani, spiegando che la sentenza nei confronti dell’ex agente Derek Chauvin sarà letta tra le 22.30 e le 23 ora italiana. Floyd è stato ucciso il 25 maggio. Chauvin è accusato di di omicidio per aver tenuto premuto per oltre 9 minuti il ginocchio sul collo del 46enne afroamericano..