Game of Games – Gioco Loco: la puntata del 14 aprile

Domani, mercoledì 14 aprile, Simona Ventura conduce il terzo appuntamento con Game of Games – Gioco Loco,in prima serata su Rai2. Il grande lunapark si accende per una nuova spettacolare serata e si prepara ad accogliere 6 concorrenti NIP che, puntando sulle abilità di altrettanti valorosi VIP, concorreranno per cercare di accaparrarsi il montepremi in palio.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Gli ospiti di questa puntata sono: Jody Cecchetto, Max Giusti, Elettra Lamborghini, Enzo Miccio, Franceska Pepe e Scintilla. 6 VIP che presentano caratteristiche molto diverse tra loro, ma tutte fondamentali per superare le prove che il game show, prodotto da Blu Yazmine, ha in serbo per loro.

Ai concorrenti, l’arduo compito di scegliere con chi schierarsi per affrontare il gioco stabilito dal sorteggio: mai dimenticare, infatti, che l’accesso all’ambita Sedia Musicale avviene solo per lo sfidante che saprà riconoscere il VIP più prestante per la specifica prova che dovrà affrontare.

Del resto si sa, in Game of Games – Gioco Loco l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Basta dare una risposta errata o toccare un pulsante sbagliato, per scatenare reazioni improvvise quanto rapide delle macchine del grande lunapark, che porteranno il giocatore a finire acqua, “volare via” o precipitare in una botola.