Funerale principe Filippo, ecco il Land Rover modificato da lui

Funerale del principe Filippo. Per trasportare il feretro verrà usata una speciale Land Rover che il duca di Edimburgo aveva disegnato e fatto realizzare a questo scopo. Le modifiche apportate alla Land Rover Defender riguardano il retro dell’auto, dove verrà sistemato il feretro. Filippo ha curato ogni dettaglio compresi i pomoli necessari per fermare la bara durante il trasporto. Il principe, che ha servito nella Royal Navy durante la seconda guerra mondiale, ha scelto come colore il ‘dark bronze green’ usato per i modelli militari.

Il fuoristrada è stato realizzato nella fabbrica della Land Rover a Solihull. Il principe ha fatto realizzare le modifiche nel corso degli anni, dando gli ultimi tocchi nel 2019. Filippo è stato sempre un appassionato di Land Rover, cui diede il suo patronato reale 40 anni fa.

Il legame è talmente noto che fra gli omaggi lasciati dai britannici davanti a Buckingham Palace vi è anche un modellino di Land Rover con le parole ‘Il Duca riposi in pace’, scritte sul tettino.

Oltre al Land Rover, ai funerali ci sarà anche la sua carrozza preferita, trainata da due pony neri, Balmoral Nevis e Notlaw Storm. Il mezzo, di colore grigio scuro, realizzata in alluminio, venne costruita 8 anni fa in base alle specifiche di Filippo, che iniziò ad usarla per muoversi a Windsor e in altre residenze reali.