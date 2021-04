Food Network: La cucina pugliese protagonista di “Una macara ai fornelli”

In prima tv dal 18 aprile ogni domenica alle 16:00 su Food Network canale 33arriva “UNA MACARA AI FORNELLI – MAGIE DALLA PUGLIA“.

Un viaggio alla scoperta della tradizione gastronomica made in Puglia.

In ogni puntata, Daniela presenterà tre ricette tipiche pugliesi, dalle orecchiette alle cime di rapa, alle melanzane ripiene, dalla zuppa cozze e patate a pasta e ceci, che riproporrà attraverso la sua interpretazione e con il contributo di figure locali che detengono gli insostituibili segreti di queste preparazioni.

Chef del ristorante “Le Macàre” di Alezio (Lecce), Daniela Montinaro è una salentina doc e giramondo alla scoperta di sapori e profumi sempre nuovi. Tra un viaggio gastronomico e l’altro, la cucina è il suo vero regno. C’è chi dice che sia una macara, ovvero una fattucchiera, come le chiamano in Puglia, ma in verità la magia sta tutta nei suoi piatti.