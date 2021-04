Festival del lavoro, Margiotta: “Politica comprenda importanza formazione, fondi centrali”

“Il tema centrale è quello del divario. A cominciare dalla percezione che il sistema politico ha della formazione, che è distante da quelle che sono le necessità del sistema”. Lo ha detto Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale della Confsal, intervenendo al webinar “Il ruolo dei fondi interprofessionali in #Nextgenerationitalia’, nel corso del Festival del lavoro.

Con le nuove tecnologie digitali “molti lavori muoiono altri ne nascono e quindi oggi più che mai c’è bisogno della riqualificazione e della formazione, riducendo i tempi della disoccupazione delle persone. Serve un sistema nazionale della formazione che metta in evidenza il ruolo dei fondi interprofessionali. Per trasformare il potenziale umano in capitale umano la politica deve capire che servono risorse”, ha concluso.