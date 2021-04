Festival del lavoro, Mantovani (Manageritalia): “Garantiamo formazione di qualità”

“Da tanti anni abbiamo un impegno nel garantire una formazione di qualità ai nostri dirigenti beneficiari del contratto nazionale del terziario. Abbiamo inventato il centro di formazione per i manager del terziario che all’interno del contratto consente ai propri dirigenti di frequentare gratuitamente i corsi che sono proposti da questa struttura”. Così Mario Mantovani, presidente Manageritalia, è intervenuto alla dodicesima edizione del Festival del Lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest’anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all’emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito www.festivaldellavoro.it.

“Facciamo parte – ricorda – di Fondir attraverso cui le aziende possono usufruire di risorse per la formazione. In generale cerchiamo di promuovere risorse che migliorino la capacità di formare competenze che oggi già cominciano a scarseggiare. Però le generazioni più giovani cominciano ad avere modelli di apprendimento diversi da quelli del passato e anche l’organizzazione delle aziende non consente più di trasferire la conoscenza come si faceva un tempo con l’affiancamento, l’imitazione. Oggi servono strumenti diversi e più evoluti e immersivi”.

“Manageritalia – ricorda Mantovani – conta oltre 35mila associati quasi totalità dirigenti, quadri ed excutive professional, cioè alte professionalità che si stanno sviluppando”.