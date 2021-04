Farmindustria, ‘4 aziende potrebbero produrre vaccino Covid inizio 2022’

“Con il Mise”, il ministero dello Sviluppo economico, “abbiamo scandagliato tutte le aziende in Italia per trovare dei bioreattori che potessero essere compatibili, modificabili” in modo da produrre vaccini anti-Covid nel nostro Paese. “Poi abbiamo dato questo elenco al Mise, il ministro ha contattato le aziende e 4 di loro potrebbero essere in grado di produrli in tempi rapidi, entro l’inizio del prossimo anno”. Così Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, ai microfoni della trasmissione ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv.

“Il nostro Paese – ha spiegato – da sempre ha partecipato alla corsa per la ricerca e alla produzione dei vaccini”, e “lo stiamo vedendo anche con il tavolo strategico che è stato approntato dal ministro Giorgetti al Mise. Noi abbiamo una produzione molto importante per i vaccini di origine batterica”, mentre “per il Sars-CoV-2, che è un virus nuovo, ci vogliono macchine particolari” e “non ce ne sono molte nel mondo. Non è come produrre un farmaco di sintesi chimica, questi sono prodotti biologici. Tutto il processo dura dai 4 ai 6 mesi, e per alcuni vaccini si può arrivare anche a un anno”, ha precisato Scaccabarozzi, ricordando che “già ci sono un paio di vaccini che hanno una parte della produzione in Italia, ad Anagni” nel Frusinate.