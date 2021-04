Facebook Hotline: un’altra Clubhouse all’orizzonte

Mentre il bacino di adozione di Clubhouse continua ad ampliarsi in tantissimi paesi del mondo, non sono poche le software house che hanno deciso di seguire il trend delle app per comunicare a voce in maniera leggera, flessibile e accessibile a tutti.

Non sorprende, quindi, scoprire che anche Facebook è desiderosa di lanciare la propria alternativa, di cui sono apparsi i primi riferimenti nell’ultima settimana.

L’alternativa a Clubhouse dell’azienda di Menlo Park si chiamerebbe “Facebook Hotline”, come evidenziato da alcuni leak del portale TechCrunch, e sarebbe in via di sviluppo presso la branca “New Product Experimentation” del gigante dei social network. Dopo aver implementato un buon sistema di videochiamate in risposta a Zoom, è arrivato quindi il momento di giocare le proprie carte nel mondo della comunicazione a voce.

Facebook Hotline

Facebook Hotline non dovrà comunque essere considerato come una replica dell’app rivale, in quanto si appoggerà parecchio su un sistema di trasmissione ibrida, con la quale potremo rivolgerci ai creatori di contenuti anche con messaggi di testo, che si affiancheranno all’interazione vocale.

A ciò si aggiunge anche l’eventualità di inviare brevi video in diretta, in modo da rispecchiare per certi aspetti il funzionamento di Instagram Live. Facebook si starebbe quindi mettendo alla prova nel combinare le principali funzioni delle sue app di punta, aggiungendo le feature di Clubhouse.

Le prime informazioni sull’interfaccia grafica di Hotline sono, infine, abbastanza confortanti: non ci troveremo di fronte a qualcosa di eccessivamente complicato, ma ad un feed in cui sono elencate le dirette in corso, di cui possiamo vedere i partecipanti online in un batter d’occhio.

La versione beta dell’app è al momento mirata ad un pubblico business, e non sono trapelate notizie relative a tester che non fossero imprenditori. L’apertura della piattaforma a tutta l’utenza sarà quindi posticipata, possibilmente entro fine estate: sarà questo il momento in cui avverrà il grande scontro con Clubhouse (al momento alla ricerca di finanziatori per espandersi sempre più), e l’inarrestabile Telegram?