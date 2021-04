Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema “valuterà se aggiornare le raccomandazioni per una seconda dose di Vaxzevria”, il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, “in coloro che hanno già ricevuto la prima dose”. E’ uno degli obiettivi della nuova revisione annunciata dall’Ema sul prodotto dell’azienda anglo-svedese, avviata per approfondire i casi di trombosi rare segnalati dopo l’iniezione.