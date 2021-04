Elisabetta e i due compleanni: perché la regina festeggia due volte

La Regina Elisabetta compie oggi 95 anni, primo compleanno senza il principe Filippo, scomparso recentemente. Ma per la sovrana inglese sono in realtà due i compleanni, con altrettante celebrazioni previste e alle quali – dato il periodo di lutto e le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus – non parteciperà.

Ma perché due compleanni? Quello di oggi è l’anniversario relativo alla data di nascita effettiva della Regina (nata il 21 aprile 1926), spiega l’Independent, mentre sabato 12 giugno – e più in generale ogni secondo sabato di giugno – viene festeggiato il compleanno ‘ufficiale’ della monarca, celebrato insieme alla tradizionale parata a Buckingham Palace. Si tratta di una tradizione risalente a re Giorgio II, nato a novembre ma festeggiato al caldo di giugno per evitare che la celebrazione si svolgesse tra freddo e pioggia inglese. La tradizione si è quindi perpetuata nei secoli, fino ad arrivare ai giorni nostri.