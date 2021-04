Elisabetta compie 95 anni, primo compleanno senza Filippo

Nessun evento pubblico per quello che è il primo compleanno della regina Elisabetta senza il principe Filippo, morto il 9 aprile all’età di 99 anni. Lo rende noto la Dpa citando fonti della Casa reale, che sta osservando due settimane di lutto. Per la regina, che compie 95 anni, non ci saranno i colpi a salve alla Torre di Londra, né a Hyde Park. Inoltre, causa restrizioni introdotte per la pandemia da Covid-19, la regina non potrà riunirsi con i familiari, che le faranno visita a turno. Non è chiaro se si terranno le tradizionali celebrazioni previste per il secondo sabato di giugno.