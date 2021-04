Earth Day, Ford parte per un viaggio green con la Mustang Mach-E

E’ un ‘viaggio green’ – come si conviene a un mezzo 100% elettrico – quello che coinvolgerà Ford Italia e Rai Pubblicità in ‘Ford to Coast, il futuro in viaggio’, un progetto Original che sarà trasmesso in diretta esclusiva su RaiPlay, domani, giovedì 22 aprile in occasione dell’Earth Day. Protagonista ‘automobilistica’ la Mustang Mach-E, il primo SUV completamente elettrico dell’Ovale Blu, che sarà guidata da Alessandro Cattelan che, insieme ad alcuni ospiti, partirà dalla Riserva Naturale di Passoscuro, passerà il Lago del Salto e, attraversando il Parco Eolico di Cocullo, arriverà a Francavilla al Mare. Un viaggio tra le bellezze, i colori e i borghi dell’Italia centrale per approfondire i temi della tutela ambientale, dell’ecosostenibilità e dell’innovazione ecologica nel mondo dell’automotive. Un processo che si sintetizza nell’evoluzione di Mustang, che da iconica muscle car di Ford, oggi nella versione Mach-E simboleggia l’inizio di una nuova era per il marchio verso un futuro completamente elettrico.