Domenica In, la puntata del 18 aprile

Nuova puntata di Domenica In, in onda domenica 18 aprile alle 14 su Rai1. Appuntamento in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Mara Venier avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

A cominciare da Sabrina Ferilli, che si racconterà in una ampia intervista tra carriera e vita privata.

I Ricchi e Poveri, invece, si esibiranno in studio cantando alcuni dei loro grandi successi oltre a raccontare alcuni episodi della loro lunga carriera artistica.

Rocio Munoz Morales interverrà per presentare il suo primo romanzo ‘Un posto tutto mio’.

Ancora spazio alla musica con i ‘Coma_Cose’ che presenteranno il loro nuovo album contenente il singolo ‘Fiamme negli occhi’ che si è aggiudicato il disco d’ oro.

L’imitatore Vincenzo De Lucia si esibirà con alcuni dei suoi personaggi.

Per lo spazio informativo su vaccini e Covid sarà in studio il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma mentre in collegamento il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova.

E ancora Alessandro Sallusti, direttore de ‘Il Giornale’, Donatella Rettore, in attesa di essere vaccinata e Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e Assessore al Welfare.