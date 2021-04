Domenica In: la puntata dell’11 aprile

Domenica In torna in onda domenica 11 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Gli ospiti e le anticipazioni della puntata di domenica in

Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento.

In apertura, il consueto spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione e all’arrivo dei nuovi vaccini.

In studio, il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa.

In collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore de ‘Il Giornale’.

Pupo si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi con alcuni dei suoi successi insieme alla sua inseparabile chitarra.

Enrico Brignano, sarà protagonista di un’ampia intervista con Mara Venier e si racconterà a tutto tondo oltre a regalare qualche aneddoto tratto dal suo one man show ‘Un’ora sola vi vorrei’ in onda su Rai2.

Fedez sarà in collegamento da Milano, mentre Francesca Michielin in studio si esibirà in una originale versione live del loro successo di Sanremo ‘Chiamami per nome’, classificatosi al 2°posto.

Vincenzo De Lucia, bravissimo imitatore, si esibirà con alcuni dei suoi personaggi.