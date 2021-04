Divorzio a Las Vegas: Andrea Delogu superstar!

E’da poco disponibile su Now e Amazon Prime Video il film Divorzio a Las Vegas.

Un film, uscito a ottobre 2020, in cui Giampaolo Morelli e Andrea Delogu sono i principali protagonisti di un romantico road movie.

Un cast d’eccezione che annovera anche Gianmarco Tognazzi, Ricky Memphis per la regia di Umberto Riccioni Carteni.

La vera nota lieta di questo film è Andrea Delogu: protagonista in radio e in tv si è calata alla perfezione nel ruolo di protagonista anche in ambito cinematografico alla sua prima esperienza

Un tandem perfetto con Morelli: la bravura dei due è sicuramente la base di un film che piace e convince.

Una trama divertente per una commedia in stile americano che è un diversivo in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo.

La trama del film

Elena e Lorenzo erano diciottenni quando si sposarono a Las Vegas al termine di una vacanza lisergica. Un gesto compiuto sull’onda della goliardia. Venti anni più tardi, Elena scopre che quelle nozze celebrate per gioco hanno un valore legale e sono un ostacolo burocratico fra lei e l’uomo che vuole sposare per davvero. Non le resta che contattare Lorenzo e costringerlo a tornare in Nevada in gran segreto per cancellare il matrimonio americano.

Divorzio a Las Vegas: il cast

Regia:

Umberto Riccioni Carteni

Cast: