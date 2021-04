Detto Fatto: le anticipazioni della settimana (5-9 aprile)

Nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero e dei tutor di Detto Fatto, il programma in onda tutti i...

Venerdì 9 aprile per la rubrica “A tu per tu(torial)” Bianca Guaccero intervisterà Riccardo Fogli, che sarà poi protagonista anche di un tutorial. In cucina ci sarà Giustina Dibello, che darà una ricetta per riciclare il cioccolato delle uova di Pasqua. Ci sarà poi lo spazio dedicato al pubblico femminile con l’avvocato Manuela Maccaroni, che risponderà ai quesiti che arriveranno sui diritti delle donne e della famiglia. Presenti, infine, Mauro Perfetti, con il suo oroscopo, e il cantante e artista Giuseppe Cionfoli.

Si partirà lunedì 5 aprile con una grande ospite: Simona Ventura. Saranno presenti poi la fashion designer bon ton Olivia Ghezzi, che nella sua rubrica di moda ospiterà il cantante Rosario Miraggio, e il Mago Andrea Paris, con le sue lezioni di magia per tutta la famiglia. In cucina ci saranno due tutor d’eccezione: Bianca e Jonathan, che prepareranno la focaccia.

Nuova settimana in compagnia di Bianca Guaccero e dei tutor di Detto Fatto , il programma in onda tutti i pomeriggi su Rai2 alle 15:15.

