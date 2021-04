Decreto Covid, c’è il via libera della Camera

La Camera ha approvato il dl Covid con 309 voti a favore e 20 contrari. Il testo passa al Senato. In precedenza, la Camera aveva respinto l’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia che impegnava l’esecutivo “a valutare l’opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24”. I voti favorevoli sono stati 48, i no 233 e gli astenuti 8. Lega e Forza Italia non hanno preso parte al voto.