Dagli scheletri alle uova di uccelli elefante: gli oggetti più singolari acquistati nel 2020

Catawiki, la piattaforma di aste online leader in Europa per oggetti speciali, in occasione della vendita all’asta del decimilionesimo oggetto – un anello in oro bianco 18 carati con zaffiro e diamanti – presenta la lista degli oggetti più eccentrici acquistati nell’ultimo anno tra i quali figurano scheletri, capelli e uova di uccelli di elefante. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile che ha trasformato la casa nel nostro negozio virtuale. Gli italiani hanno trovato negli acquisti online un modo di evadere dalla routine quotidiana. Secondo le ultime statistiche, infatti, in Italia, il commercio online è aumentato di circa il 30% raggiungendo un valore complessivo di 22,7 miliardi di euro, 4,7 miliardi in più rispetto al 20191, e tra i settori che hanno beneficiato di questa crescita troviamo le aste online.

La vendita del decimilionesimo oggetto, va a confermare il successo dell’azienda (basti pensare che nel 2019 gli acquirenti italiani hanno speso oltre 80 milioni di euro su Catawiki, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente) e la rilevanza che il mondo delle aste sul web ha acquisito negli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno in espansione, soprattutto nel periodo della pandemia.

Nell’ultimo anno è stato registrato un boom di acquisti inusuali e compravendite stravaganti, probabilmente generati dalla voglia di evasione, ma anche frutto di un razionale investimento per il futuro.

Gli oggetti più singolari acquistati nel 2020 (FOTOGALLERY)

Gli uccelli elefante erano una famiglia di volatili che viveva in Madagascar e che si estinse nel XVII secolo. Questi uccelli potevano raggiungere un’altezza di 3 m e un peso di 500g, le loro uova misuravano 30 cm di altezza e 70 cm di circonferenza. Un venditore ha unito vari frammenti appartenenti allo stesso uovo, ricostruendo uno per intero.

Tra gli oggetti più particolari e antichi, troviamo uno scheletro completo di un Mammut lanoso, lungo 5.5m e alto 5.2m, che è stato venduto per oltre 120.000 euro. Un oggetto raro e sicuramente inaspettato è l’autentica papalina indossata da Papa Francesco, che è stata venduta all’asta per 16.000 euro. Sicuramente singolare è un capello del valore di 2.000 euro del famosissimo generale francese Napoleone Bonaparte, che è stato ritrovato tra il suo armamentario e venduto all’asta come il “capello più costoso del mondo”.

E’ stata venduta anche una Ferrari 300 GT del 1966 che appartiene all’ultima serie in produzione ed è una delle 100 unità mai realizzate. Originariamente europea, fu esportata e restaurata negli Stati Uniti, e infine riportata in Spagna. Si tratta dell’oggetto più costoso venduto su Catawiki: 300.000 euro.

Venduta anche una bottiglia di Whisky Macallan. Questa rara bottiglia di whisky irlandese è stata imbottigliata nel 1981 in occasione del Royal Wedding del principe Carlo d’Inghilterra e Diana ed è stata venduta per ben 4.000 euro. Moneta da 10 Cent del 1944 raffigurante Wilhelmina, la Regina dei Paesi Bassi

Venduta anche una moneta da 10 cent del 1944. Un esemplare, dei soli 20 rimasti, di una moneta del valore di 10 cent coniata nel 1944, e raffigurante la Regina Wilhelmina dei Paesi Bassi. Si tratta di un pezzo estremamente raro, basti pensare che la maggior parte di queste sono state fuse! Su Catawiki è stato messo all’asta il più grande modellino di auto, in scala 1:12, con una lunghezza di 47.5 cm e un’altezza di 11 cm, dell’automobile Cadillac Eldorado Maisto 1995-1999 color rosa barbie. Acquistate all’asta, per l’impressionante cifra di 16.000 euro, le scarpe da corsa utilizzate da Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, durante i Campionati del Mondo 2015 a Pechino. Una rarissima borsa Kelly 32 di Hermès in pelle di coccodrillo rossa, impossibile da trovare altrove, è stata venduta su Catawiki per 45.000 euro.

La piattaforma mette a disposizione degli utenti oggetti di design, articoli di lusso, oggetti da collezione e veicoli, e i venditori possono raggiungere 10 milioni di utenti in oltre 60 paesi con un solo clic. Per garantire la qualità, un articolo viene accuratamente selezionato da uno degli oltre 240 esperti di Catawiki.