Covid Valle D’Aosta, oggi 67 contagi e nessun morto: bollettino 19 aprile

Sono 67 i nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta, secondo la tabella del bollettino di oggi, 19 aprile. Non si sono registrati morti. Rallenta l’epidemia da Covid 19 nella Regione: il bollettino di aggiornamento sanitario rileva infatti nessun decesso e 67 nuovi casi positivi che portano il totale complessivo dei pazienti affetti dal virus da inizio epidemia a 10.433. I casi positivi attuali sono 979, +27 rispetto ieri, di cui 60 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 906 in isolamento domiciliare.

I guariti sono saliti a 9.015, +40 rispetto a ieri, i tamponi fino ad ora effettuati sono 107.570, +312 rispetto ieri, di cui 20.739 processati con test antigenico rapido. I decessi da inizio epidemia sono 439.