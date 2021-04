Covid Valle d’Aosta, oggi 52 contagi: bollettino 1 aprile

Sono 52 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 1 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. I casi positivi attuali sono 929 in crescita di 27 unità rispetto a ieri di cui 49 ricoverati in ospedale, nove in terapia intensiva, e 871 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 7996, + 25 rispetto a ieri, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 96.248 + 926 di cui 14.745 processati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 425.