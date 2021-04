Covid Valle D’Aosta, oggi 115 contagi e un morto: bollettino 2 aprile

Un morto e 115 nuovi contagi di Covid 19 in Valle d’Aosta, che portano il totale complessivo dei casi positivi da inizio epidemia a 9.465. Secondo la tabella di oggi, i casi positivi attuali sono 998, +69 rispetto a ieri, di cui 56 ricoverati in ospedale, 10 in terapia intensiva e 932 in isolamento domiciliare . I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8.041 (+45 rispetto a ieri), i tamponi fino ad ora effettuati sono 97.294 (+1.046 rispetto a ieri,) di cui 15.439 processati contesto antigenico rapido. Da inizio epidemia i decessi in Valle d’Aosta sono 426.