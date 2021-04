Covid Usa, a oltre metà adulti almeno una dose di vaccino

Oltre metà della popolazione adulta negli Stati Uniti ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Lo hanno riferito i Centri per il controllo e la prevenzione della malattia (Cdc), sottolineando che il 50,4% degli adulti – circa 130 milioni di persone – è stato vaccinato con una dose di siero da quando è iniziata la campagna nazionale quattro mesi fa. Almeno un terzo degli adulti è stato immunizzato. Nella fascia di età più a rischio, ovvero gli over 65, l’81% ha ricevuto almeno una dose di vaccino e circa due-terzi entrambe. Secondo la Casa Bianca, ogni giorno vengono somministrate in media più di tre milioni di dosi, per un totale finora di quasi 210 milioni.