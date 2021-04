Covid Sicilia, oggi 861 contagi e 19 morti: bollettino 30 aprile

Sono 861 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 30 aprile. Registrati inoltre altri 19 morti, che portano il totale dei decessi in Regione da inizio pandemia a 5.410. Il totale dei dimessi/guariti è 178.181 (+1.190) mentre gli attuali positivi calano ancora, 24.896 (-348). I nuovi casi sono emersi dai 28.145 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Degli attuali positivi, i ricoverati con sintomi sono 1.172 mentre si trovano in terapia intensiva 165 pazienti.