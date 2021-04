Covid Sicilia, oggi 783 contagi e 13 morti: bollettino 6 aprile

Sono 783 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi 6 aprile. Registrati inoltre altri 13 morti. Sono 11.769 i tamponi processati in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 24.452. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 13 (4.730 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 23. Degli attuali positivi, i ricoverati con sintomi sono 1.082 mentre si trovano in terapia intensiva 160 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 352 a Palermo, 197 a Catania, 124 a Messina, 46 a Ragusa, 3 a Trapani, 3 a Siracusa, 43 a Caltanissetta, 4 ad Agrigento e 11 a Enna.