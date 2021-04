Covid Sardegna, oggi 502 contagi e 8 morti: bollettino 14 aprile

Sono 502 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 8 morti. Sale il numero delle persone ricoverate in ospedale, 350 (+10), e di quelle in terapia intensiva, 57 (+1). I test in più eseguiti sono stati 5.350.

Le persone in isolamento domiciliare sono 17.273 e i guariti sono complessivamente 31.272 (+180). Dei 50.245 casi positivi complessivamente accertati, 12.882 (+167) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.641 (+85) nel Sud Sardegna, 4.359 (+36) a Oristano, 9.955 (+116) a Nuoro, 15.408 (+98) a Sassari.