Covid, ricoveri sotto la soglia critica

Continua il calo dei ricoveri dei pazienti Covid nei reparti ordinari degli ospedali italiani. Oggi per la prima volta, dopo un mese esatto, la percentuale media nazionale dell’occupazione dei posti letto Covid nei reparti di area non critica, cioè malattie infettive, pneumologia e medicina generale, si attesta al 39%. E’ quanto emerge dai dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), appena aggiornati. Non accadeva dal 15 marzo l’ultimo giorno in cui il livello era rimasto sotto il livello critico, fissato al 40% dal ministero della Salute, oltre il quale cioè l’assistenza ordinaria degli altri pazienti risulta compromessa. Ieri la percentuale era scesa al 40%, mentre oggi si registra un ulteriore lieve calo.

In particolare, ad oggi sono sei le Regioni che la superano: la situazione più critica è quella del Piemonte al 57% (anche se in calo, ieri era al 59%), seguito dalla Puglia al 50% (ieri 51%), dalla Calabria (49%), dalle Marche e dal Lazio (46%) e dalla Lombardia (42%).