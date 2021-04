Covid Puglia, oggi 815 contagi e 39 morti: bollettino 12 aprile

Sono 815 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi 12 aprile. Registrati inoltre altri 39 morti. E’ ancora alta la percentuale di nuovi positivi al covid 19 nella Regione, rispetto ai test effettuati, secondo quanto si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato sulla base dei dati del Dipartimento Salute. Su 6.220 test per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 815 casi positivi. Ieri, su 10.845 tamponi per l’infezione da coronavirus, sono emersi 1.359 contagi. Come ogni lunedì sono diminuiti i casi ma anche i test.

Sono stati registrati 39 decessi. Ieri erano 15. In tutto in Puglia sono morte 5.228 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.007.810 test. Sono 154.541 i pazienti guariti mentre ieri erano 153.294 (+1.294). Sono 51.576 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 52.047 (-471). I pazienti ricoverati sono 2.248 mentre ieri erano 2.249 (-1). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 211.345.