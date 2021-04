Covid Puglia, oggi 2.044 contagi e 25 morti: bollettino 2 aprile

Sono 2.044 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi 2 aprile. Registrati inoltre altri 25 morti secondo la tabella aggiornata. Anche se i nuovi positivi al Covid 19 in Puglia superano anche oggi quota 2.000, sono leggermente migliori i dati sull’infezione sia perché ieri erano molti di più, sia perché è molto aumentato il numero dei test. Secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, su 14.031 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 2.044 casi positivi.

Ieri i nuovi contagi avevano raggiunto la cifra record di 2.369 mentre i tamponi erano 13.293. Anche il numero dei decessi è calato: sono 25. Ieri erano 36. In tutto in Puglia hanno perso la vita 4.873 persone. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.885.180 test. Sono 143.805 i pazienti guariti mentre ieri erano 142.501 (+1.304). Salgono a 48.747 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 48.032 (+715). I pazienti ricoverati sono 2.142 mentre ieri erano 2.115 (+27). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 197.425.