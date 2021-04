Covid Piemonte, oggi 2.127 contagi e 23 morti: bollettino 3 aprile

Sono 2.127 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 3 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella, inseriti 23 morti. L’Unita’ di Crisi della Regione ha reso noto che i nuovi casi sono pari al 5,0% dei 42.325 tamponi eseguiti, di cui 30.514 antigenici. Dei 2.127 contagi, gli asintomatici sono 799 (37,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 369 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.819 (-45 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.848.

Sono 23 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi.