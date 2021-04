Covid Piemonte, oggi 1.439 contagi e 70 morti: bollettino 14 aprile

Sono 1.439 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 70 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,5% dei 21.986 tamponi eseguiti, di cui 9.453 antigenici. Dei 1.439 nuovi casi, gli asintomatici sono 606 (42,1%).I casi sono 182 di screening, 918 contatti di caso, 339 con indagine in corso, 16 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 115 n ambito scolastico e 1308 tra la popolazione generale.Il totale dei casi positivi diventa quindi 333.736, di cui 26.934 Alessandria, 16.211 Asti, 10.246 Biella, 47.655 Cuneo, 25.831 Novara, 178.599 Torino, 12.512 Vercelli, 11.907 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.411 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.430 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 311 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.430 (- 96 rispetto a ieri).Le persone in isolamento domiciliare sono 21.517. I tamponi diagnostici finora processati sono 4.052.135 (+ 21.986 rispetto a ieri), di cui 1.423.955 risultati negativi.

Sono 70 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisi oggi. Il totale è ora di 10.835 deceduti risultati positivi al virus, 1.508 Alessandria, 666 Asti, 403 Biella, 1.322 Cuneo, 884 Novara, 5.127 Torino, 484 Vercelli, 350 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 91 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.I pazienti guariti sono complessivamente 297.643 (+ 2.500 rispetto a ieri, 24.108 Alessandria, 14.410 Asti,9.153Biella, 41.811 Cuneo, 23.142 Novara, 159.340 Torino, 11.226 Vercelli, 11.000 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.290 extraregione e 2.163 in fase di definizione.